ANKETA: Hlasujte o nejkrásnější zpěvačku Hlasu

Vybrali jsme pro vás šest zpěvaček, které se objevily v pěvecké soutěži. Ne všem se ale podařilo postoupit. Možná to bylo i proto, že je koučové neviděli. Kdyby věděli, že jde o hezkou zpěvačku, snad by pak přimhouřili oko nad drobnými chybičkami při výkonu. Vy si můžete v anketě vybrat, která z nich se vám líbí nejvíce.

Simona Hégerová

Šestnáctiletá studentka z Trnavy Simona Hégerová se do soutěže přihlásila, aby ukázala, jak zpívá, a poslechla si názor odborníků. Ve Výběru naslepo zabodovala s písní Mama Do od zpěvačky Pixie Lott. Jako první se otočila Dara Rolins a pak i Michal David s Pepou Vojtkem. Dojatá Simona se nakonec rozhodla pro tým Dary Rolins.

Karolína Ruppert

Třiatřicetiletá zpěvačka Karolína Ruppert neuspěla, žádný z koučů si ji nevybral. Podle Pepy Vojtka v písničce od Jany Kirschner Pokoj v duši nevyzněl její hlas. "Na to, jaký máš hlasový fond, sis vybrala špatnou písničku, mohla jsi do toho dát víc, to by tu ty knoflíky lítaly," řekl rocker. Dara Rolins pak přiznala, že lituje, že tlačítko nezmáčkla.

Nikoleta Spalasová

Šestadvacetiletá Nikoleta Spalasová má řecké kořeny, objevila se už v SuperStar a zpívala i s frontmanem skupiny Deep Purple Ianem Gillanem. V Hlasu se předvedla s písní Nothing Compares 2 U od Sinéad O'Connor. Prali se o ni Michal David a Rytmus. Tmavovláska neodolala nabídce videoklipu od Rytmuse a vybrala si rappera.

Markéta Poulíčková

Třiadvacetiletá Markéta Poulíčková je známá i jako L.B.P. (Little Black Peggy - "Malá Černá Markétka"). Hlas je pro ni už třetí velká pěvecká soutěž v Česku. Kouče přesvědčila, když odzpívala píseň Sober od Pink a do svého týmu chtěli profesionálku úplně všichni. Vybrala si nakonec Pepu Vojtka, protože je jí jeho muzika nejbližší.

Magdalena Wronková v rádiu

Dvacetiletá Magdalena Wronková ve Výběru naslepo nepostoupila. Dcera producenta Leška Wronky si vybrala píseň Poison od Nicole Scherzingerové, ale kouče nepřesvědčila. "Dobře zpíváš, ale strašně vysoko byl refrén a vadily mi falešnosti," řekl Rytmus. "Máš talent, ale ještě nejsi ready," prohlásila Dara Rolins.

Lucia Molnárová

Pětadvacetiletá herečka Lucia Molnárová hrála v slovenské verzi seriálu Ordinace v růžové zahradě. Ve Výběru naslepo zpívala píseň Vyznanie od Mariky Gombitové a po úžasném výkonu se rozhodla pro tým Michala Davida. Lucia účinkuje v muzikálech a s Vojtou Dykem si zahrála ve filmové pohádce režiséra Jiřího Stracha Tři životy. Vystudovala konzervatoř v Bratislavě a má dvojče Petru, která je také herečka.

