VIDEO: Jak vidí prohibici celebrity? Létají i sprostá slova

"Já osobně tvrdý alkohol nepiju, takže je mi to úplně jedno, ale chápu, že restauratéři a lidi v barech kvůli omylu, který se stal, trpí. Přijde mi to šílené, ale chápu toto opatření jako úlitbu "Bohům", protože vláda nějaké opatření přijmout musela. Myslím, že to dlouho nevydrží," řekla na kameru iDNES.cz moderátorka a herečka Michaela Dolinová.

To její kolega z branže Václav Upír Krejčí neváhá použít i ostřejší slova. "Jsem na vládu neuvěřitelně na***nej. To je strašný. Představte si, že blbě kecnu a slovem otrávím celý národ a oni mě zakážou," komentuje vyhlášení prohibice v Česku.

"Je to průšvih. Jestli to někdo udělal úmyslně nebo neúmyslně, je jedno, lidi umírají a člověk má strach si i doma otevřít lahev," komentuje zase kauzu zpěvák Bohouš Josef.

Vůbec nejchladněji se k opatření staví moderátorka Eva Decastelo. "Vzhledem k tomu, že nepiju a v průběhu roku do sebe dostanu maximálně lahev vína, tak se mě prohibice nedotýká. Ale pokud zachrání jeden život, pak to za to stojí," tvrdí.

Zákaz prodávat lihoviny obsahující více než 20 procent alkoholu ve všech obchodech, restauracích a podobných podnicích vyhlásil ministr zdravotnictví Leoš Heger v pátek (více zde). Vyhlášení prohibice je tak platné až do odvolání.