Kdybyste měli možnost utratit za bydlení 30 až 50 milionů korun, dali byste přednost bytu s veškerým komfortem, nebo koupi rodinného domu?Myslím si, že je mnohem hezčí mít nějaký domeček, klidně takovou roztomilou ruinu, kterou si člověk sám buduje a kolem má spoustu prostoru.Já bych takový byt nikdy nechtěla. V té cenové kategorii bych si pořídila rodinný dům s veškerým komfortem, včetně někoho, kdo by se o dům staral.Mně by se líbil rodinný dům, protože mívám často pocit, že potřebuji od lidí utéci až do lesa. Byt by byl ale určitě praktičtější. A jelikož jsem manuální trulant, spíš by mně vyhovovalo, kdyby se o technické záležitosti staral někdo jiný. Takže jsem klasická rozpolcená osobnost.Pro bydlení jsem se rozhodl před několika lety. Vybral jsem si bydlení v rodinném domě.Byt nikdy. Pokud bych disponovala takovými prostředky, určitě bych je využila ke koupi domu. Dala bych přednost soukromí ve smyslu uzavřeného odděleného bydlení. Nechtěla bych, aby mě obklopovali sousedé, byť v luxusu.