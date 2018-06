* Co byste chtěli zažít na táboře? Ptali jsme se dětí z Jaroměře, které trávily srpen na táboře Přátelství na Branžeži v Českém ráji.* Pořádnou legraci, a od rána do večera ať se něco hraje.* Stezku odvahy. Chodíš ve tmě a strašej tě vedoucí.* Dobrou stezku odvahy. Nejlepší je, když chodíš po šipkách ve tmě.* Mně je to jedno.* Spoustu legrace, sex.* Určitě srandu, ale tu už jsme za první den zažili. Hlavně srandu a dobré jídlo.