Anistonová žaluje časopisy za snímky nahoře bez

11:06 , aktualizováno 11:06

Americká herečka Jennifer Anistonová žalovala dva americké časopisy za to, že otiskly její fotografie, jak se opaluje nahoře bez. Oznámil to losangeleský soudce Ronald Lew, podle něhož by měl soud začít 2. července. Třiatřicetiletá hrdinka seriálu "Přátelé" podala žalobu už v létě 2000 proti vydavatelům časopisů Celebrity Skin a High Society.