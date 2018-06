Anistonová váhá se svléknutím

Ačkoliv si herečka nechala čas na rozmyšlenou, bude muset jít zřejmě mediální magnát s cenou ještě nahoru.

„Hefner osobně Jennifer již několikrát oslovil a nabízel jí pózování pro Playboy. Nešetřil přitom ani chválami směřovanými na její postavu, ani miliony dolarů, který je ochotný hvězdě seriálu Přátelé vyplatit. Kdyby se mu ji podařilo přemluvit, byla by to skutečně velká věc a Hef to ví,“ řekl zdroj blízký vydavateli Playboye.

Anistonová podle všeho na poslední nabídku nekývla, ale ani ji neodmítla.

„Je jen otázkou času, kdy se podaří kontrakt domluvit. Hugh rozhodně nezůstane jen u pěti milionů. Je mu jasné, že nahé tělo Jennifer má pro něho mnohem větší cenu. Jen chce zpočátku vyjednávat a nabídku postupně navyšovat, než se Anistonová chytne,“ dodal člověk z Hefnerova mediálního impéria, jenž si nepřál být jmenován.