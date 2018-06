Anistonová si zahrála na Streisandovou, chce být jako ona

Sérii fotek napodobujících fotoportréty Barbry Streisandové nafotila Anistonová pro zářijové vydání časopisu Harper's Bazaar.

"Focení byla zábava," řekla jednačtyřicetiletá Anistonová. "Zkoušíte si paruky a kostýmy a jedete do toho krásného divadla v centru Los Angeles a její hlas zní v reproduktorech," popsala herečka.

Poznamenala přitom, že focení portrétů není součástí jejího povolání, takže bylo zábavné takovou postavu svým způsobem hrát. Samotnou Streisandovou snímky potěšily. "Jsem velmi poctěna, že Jennifer Anistonová si vybrala k napodobení právě můj styl," napsala na svých stránkách. "Je to úžasná osoba a myslím, že odvedla skvělou práci," dodala.

Oscarovou herečku a držitelku Grammy obdivuje Jennifer Anistonová v mnoha směrech. "Chci zpívat jako Barbra," řekla žertem. "Je to skutečně renesanční žena. Inspiruje mě, protože vždy uskutečnila vše, co si zamanula. Miluji ji od dětství. Víte, když se setkáte se svým idolem, jste většinou zklamaní. Ona je ale jako někdo, koho znáte odjakživa. Můžete s ní mluvit o čemkoliv," řekla Anistonová o svém setkání s Barbrou Streisandovou.

Stejně jako osmašedesátiletá umělkyně chce i režírovat. Zkusila si to už v roce 2006, kdy natočila krátkometrážní film Room 10 (Pokoj číslo 10). Právě režírování je údajně tím, o čem nejvíc přemýšlí jako o další činnosti. "Mám jeden projekt, který budu režírovat. Když už natočíte dost filmů, sednete si a řeknete 'co dál?' To je pak na čase obrátit své tvůrčí schopnosti jiným směrem," uvedla seriálová Rachel, která se v českých kinech objeví v říjnu ve filmu The Switch.