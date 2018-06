Anistonová se v kampani na svůj parfém oblékla jen do vůně

Jennifer Anistonová se v jednačtyřiceti letech rozhodla zkusit to, na čem už slušně vydělávají třeba zpěvačky Céline Dion nebo Christina Aguilera. Vytvořila vlastní vůni.

Tuto práci ale vzala velmi vážně a prošla poctivě celý proces od výroby parfému až po jeho prodej. Celé to trvalo rok a půl.

"Neznamená to jen zapózovat pro fotky a dát své jméno na lahvičku. Připadala jsem si jako malý chemik," řekla deníku Daily Mail herečka.

Její parfém prý bude stát v přepočtu asi tisíc korun. Vůni sama popisuje jako "sexy a svěží, květinovou, ale ne příliš".

"Nejsem velkou fanynkou parfémů. Chci, aby lidi říkali 'co to je? Voníš skvěle', ale hlavně chci vonět přirozeně," řekla Anistonová.

Výroba parfému není jedinou odbočkou v kariéře, kterou herečka chystá. Ráda by se po letech praxe před kamerou postavila za ni. "Mám jeden projekt, který budu režírovat. Když už natočíte dost filmů, sednete si a řeknete 'co dál?' To je pak na čase obrátit své tvůrčí schopnosti jiným směrem," dodala seriálová Rachel.