Anistonová se dala k paparazziům

Jennifer se ovšem herectví vzdát nehodlá, roli lovce beze zbraní přijala pouze pro jeden večer.

V show Saturday Night Live se náhle ocitla na druhé straně, nenáviděná kolegy si dovolila několik ostrých narážek a vtipů. Nezapomněla se však otřít ani o svého manžela.

S moderátorkou slavné talk show Amy Poehlerovou stála Jennifer na červeném koberci a fotila slavné kolegy, mezi nimiž nechyběli Julia Robertsová, Bruce Willis, Beyoncé Knowlesová, Verne Troyer s přítelkyní a Steven Seagal.

Jennifer se rozjela

Když se na koberečku objevil Ashton Kutcher a Demi Mooreová, začala Jennifer s drsnými poznámkami. "Hej, Demi, můžeš, prosím tě, vzít Ashtona do náruče jako svoje miminko? Jo, Ashtone, a ty si nezapomeň strčit palec do pusy," křičela na rozpačitou dvojici Pittova manželka.

A když už byla rozjetá, začala vypouštět další fiktivní drby. Jednomu z fotografů, který stál vedle ní, řekla: "Hele, jednou jsem na pláži fotila Pierce Brosnana a najednou mu z plavek vyklouzla jedna koule. A tak jsem si vydělala na dům!"

Navážela se i do manžela

Nutno ovšem dodat, že Jennifer, která si nedávno v televizi NBS udělala legraci i z opileckého sňatku Britney Spearsové, všem ukázala, že je charakterní, a umí pořádně rýpnout i do svého soukromí. Všechny náramně pobavila, když se navážela do Brada. "Proč tady není Brad? A kdy už bude mít konečně to dítě?" perlila Anistonová, která potom moderátorce Poehlerové jakoby tajně pošeptala: "Myslím, že má problémy s drogami."