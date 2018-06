Anistonová: Prodloužení vlasů mi zničilo hřívu

Potíže podle ní začaly, když seriál skončil a ona chtěla změnu.

"Tak jsem se nechala ostříhat. Očividně mi to jasně nemyslelo. Tak jsem si dala vlasy zase prodloužit. Jenže to jsem nevěděla, že skončím se 400 věcičkami v hlavě a ty že budou způsobovat lámání vlasů," řekla sedmatřicetiletá Anistonová americkému magazínu Harper's Bazaar.

"Nic nezničí vlasy tak rychle jako prodloužení. Trvalo rok, než mi zničené vlasy odrostly," dodala.

S tím souhlasí i vlasová specialistka Leonora Doclisová. "Prodloužení je to nejhorší, co svým vlasům můžete udělat. Nové vlasy se totiž lepí na ty přirozené, a ty se pak často lámou, protože jsou příliš zatížené," vysvětlila Doclisová. I když je podle ní škoda obvykle minimální, může to trvat dlouho, než se vlasy vzpamatují. - více zde

Mít bujnou hřívu, byť umělou, je stále populárnější - k prodloužení vlasů sáhla také bývalá členka dívčí hudební skupiny Spice Girls Victoria Beckhamová nebo herečka Keira Knightleyová. Z českých celebrit se umělou kšticí pyšní napríklad modelka Simona Krainová, Agáta Hanychová či Kateřina Hrachovcová. - více zde