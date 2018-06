Anistonová poslala Pitta na pohovku

Brad totiž novinářům sdělil, že v dnešní době se může člověk jen stěží dožít zlaté svatby. "Je na nás vyvíjen denně takový tlak, že je dost dobře možné, že dřív nebo později naše láska umře," prohlásil plavovlasý miláček žen.

"Všichni si myslí, že spolu zůstaneme do konce života, všichni píší o naší lásce jako o ideálním vztahu. Ale já si nejsem jistý, že je v naší přirozenosti zůstat s někým po zbytek celého života. Jennifer a já nebudeme žít v kleci, jen abychom splnili očekávání, že náš vztah bude navždy. Neřešíme, co bude, ale žijeme, a řešíme to za pochodu," uvedl Brad Pitt a možná z něj mluvila i marná touha stát se konečně otcem.

Amerikou po těchto větách proletěla vlna odporu. A noviny i časopisy začaly plnit palcové titulky plné rozhořčení. Jennifer údajně Bradova prostořekost rozzlobila a poslala svého muže spát na pohovku. Pitt se rozzuřil a okamžitě vydal vysvětlující zprávu.

"Ne, nepokazil jsem si to u Jennifer a nespím na gauči. Řešíme vše na rovinu a ona ví o všem dříve než vy, novináři! Diskutujeme o všem," konstatuje Brad Pitt ve svém prohlášení.