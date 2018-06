Anistonová: Podrželi mě fanoušci

"Vždycky v člověku zůstane něco hořkého a nepříjemného, ale je potřeba se z toho dostat," uvedla Anistonová v americkém televizním pořadu Access Hollywood.

V rozhovoru si velmi pochvalovala podporu fanoušků, kteří ji po rozpadu manželství ujišťovali o své "lásce a podpoře".

"To bylo vážně příjemné," řekla herečka, která si nakonec udělala legraci i ze svého příštího filmu s názvem The Breakup (Rozchod). "To víte, bylo to načasované," dala se slyšet Anistonová.

Nicméně podrobnosti ze svého života šestatřicetiletá hvězda nechtěla prozradit. Ani ona, ani její choť a neméně slavný herec Pitt se k rozchodu po čtyřech a půl letech manželství dosud veřejně nevyjádřili.

Dvojice oznámila rozpad manželství letos v lednu, následovala smršť zpráv o definitivním konci nebo naopak o znovuoživení vztahu.

Oficiální mluvčí Jennifer Anistonové však před pár dny potvrdil, že manželé se k sobě nevrátí. "Nic se mezi Bradem a Jennifer nezměnilo. Stále jsou odloučeni. Pořád se objevují nové spekulace, ale Jennifer nijak netouží opravovat a vysvětlovat lživé zprávy. Jejich oficiální vyjádření říká, že jsou stále odloučeni a tak to zůstane," uvedl.