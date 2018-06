Anistonová má první tetování, jméno svého mrtvého miláčka

Anistonová předvedla na procházce v New Yorku své tetování. Na vnitřní straně pravého kotníku má napsáno Norman. Chtěla tak uctít památku svého psa, jenž nedávno zemřel. Herečka Normana vychovávala od štěňátka a byli spolu 15 let.

Pes Jennifer Anistonové Norman

Pro herečku její pes hodně znamenal a přirostl jí k srdci. Byl její oporou i v době, když se rozcházela s manželem Bradem Pittem a také když měla problémy najít si vážný vztah.

"Je to jednoduše mé oblíbené slovo," prozradila smutným hlasem v show Inside the Actors Studio, proč si nechala udělat tetování.

"Muži přicházejí a odcházejí, ale tam opravdu není takový vztah, jaký máte se psem - ti prostě nežijí tak dlouho, jak by měli. Musíte se s nimi rozloučit strašně brzy. Je to hrozně smutné a já truchlím. Ale jejich láska je bezvýhradná a to miluji," řekla Anistonová deníku The Sun v roce 2008.

Herečka už několik týdnů chodí s hercem Justinem Therouxem. Její o tři roky mladší kolega je značně potetovaný, a tak se zdá, že ho Anistonová alespoň trochu napodobila.