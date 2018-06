Anistonová je stejná jako Jolie, přebrala zadaného muže

Módní návrhářka Heidi Bivensová je prý z rozchodu s Therouxem zničena a minulý týden se už odstěhovala ze společné domácnosti.

Anistonová by měla vědět, jak se cítí, vždyť s Bradem Pittem se v roce 2005 rozvedla kvůli jeho románku s Angelinou Jolie, která herce svedla během natáčení filmu Pan a paní Smithovi. Teď vychovávají šest dětí, z toho tři vlastní.

Jennifer Anistonová v době, kdy ještě žila s manželem Bradem Pittem Pan a paní Smithovi Brad Pitt a Angelina Jolie

Anistonová nesla rozvod těžce a moc se jí v lásce nedařilo. Měla sice několik, ale jen krátkých vztahů, třeba s Gerardem Butlerem či Johnem Meyerem.

Jason Sudeikis, Jennifer Anistonová a její nový přítel Justin Theroux

Teď však udělala to samé, co Angelina Jolie před lety. Svedla zadaného muže. "Heidi a Justin byli spolu 14 let. Dali se dohromady, když jí bylo dvacet a jemu 24. Ano, odstěhovala se z jejich domu. Nebude to komentovat," řekla mluvčí návrhářky pro list The New York Post.

Přestože se nový pár zpočátku snažil svůj vztah utajit, nakonec se rozhodli vyjít s pravdou ven. Už se neskrývají a objevili se spolu na afterparty po udílení MTV Movie Awards (více čtěte zde).