Anistonová je nejmocnější celebritou

Jennifer Anistonová s kolegyní ze seriálu "Přátelé" Lisou Kudrowovou. Jeden z nejsledovanějších párů Hollywoodu, novomanželé Brad Pitt a Jennifer Anistonová, se 10. září dostavili do haly Shrine Auditorium v Los Angeles na výroční předávání televizních ocenění Emmy. 9. místo - Jennifer Anistonová Zlatý Globus 2002 - Jennifer Anistonová a Brad Pitt Režisér černé komedie The Good Girl, Miguel Arteta (vlevo) pózuje s herci Jennifer Anistonovou a Jakem Gyllenhaalem na pracovním promítání v Pacific Design Center v Hollywoodu. V Los Angeles a New Yorku měl snímek premiéru ve středu 7.srpna (7. srpna, Los Angeles).

Anistonová se vyšvihla do čela žebříčku z loňského 28. místa. Nejmocnější celebritu z ní podle internetového serveru BBC News udělal loňský výdělek 35 milionů dolarů a skutečnost, že její tvář se objevovala na titulních stranách nejčastěji ze všech.Druhou příčku seznamu obsadili raper Eminem a producent Dr. Dre, třetí místo patří golfistovi Tigeru Woodsovi, čtvrté režisérovi Stevenu Spielbergovi a páté herečce a zpěvačce Jennifer Lopezové. Šestý skončil Paul McCartney, sedmý herec Ben Affleck, osmá americká moderátorka Oprah Winfreyová, devátý herec Tom Hanks a desátá pak kapela Rolling Stones.Z dalších hvězd, které se dostaly mezi stovku vyvolených, se BBC News zmiňuje například o Ozzym Osbournovi, který obsadil 12. příčku, či spisovatelce J.K.Rowlingové, která se díky knihám o Harrym Potterovi vyšvihla na 15. místo seznamu. V seznamu debutoval také miláček fotbalového světa David Beckham. Letos skončil na 56. místě, ale odborníci mu předpovídají posun na vyšší příčky vzhledem k jeho rostoucí popularitě v USA. Stejná předpověď platí prý i pro britskou popovou hvězdu Robbieho Williamse, který letos skončil 37.Velkým překvapením zveřejněného seznamu byl fakt, že řada celebrit zvučných jmen, které se loni umístily v první desítce, se letos nedostala ani do první stovky. Šéfredaktor časopisu Peter Kafka se zmínil především o popové zpěvačce Britney Spearsové, která se stala loňskou vítězkou a letos se v seznamu vůbec neobjevila. "Britney nevydala nové album ani nevyrazila na velké turné. To jsou zpravidla kritéria, které hudebním hvězdám pomohou vydělat a dostat se do seznamu," vysvětluje.