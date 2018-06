Anistonová: Chci Oscara a dítě

Přátelé, televizní hit Nejsledovanější seriál americké stanice Channel 4 vypráví příběhy tří mladých mužů a tří mladých žen z New Yorku. Tito přátelé se téměř každý den scházejí v kavárně, jejíž kulisy jsou vytvořeny podle slavného podniku Manhattan Café v New York West Village. Jednotlivé postavy pracují jako paleontolog, herec a počítačový expert. Dívky jsou číšnice, módní návrhářka a aromaterapeutka. Jejich byty a oblečení jsou v každém dílu malou módní přehlídkou a ukázkou současných trendů. Producenti sice připouštějí, že při takových povoláních by si ve skutečnosti jejich hrdinové nemohli tento životní styl dovolit, nicméně šaty a byty jsou právě tím, co divačky na seriálu přitahuje. V jednotlivých dílech se objevují herecké hvězdy, například Julia Robertsová, Tom Selleck, George Clooney či Jean Claude van Damm. Šestice hlavních hrdinů má ve Spojených státech svůj fan klub, vyšla kniha s recepty na jídla, která přátelé v seriálu vaří.

Seriál je velmi populární i u nás. Vznikl tady fan klub jeho hrdinů, fanoušci mají na internetu stránky se scénáři a nejoblíbenějšími scénkami. Od ledna začala Česká televize vysílat jeho nových čtyřiadvacet dílů.