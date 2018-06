Anistonová: Brad je má životní láska

"Jestli jsem osamělá a smutná? Tak to zatraceně jsem. Hlavně jsem zmatená. Snažím se ale vše překonat," prozradila Anistonová, která v sobě podle vlastních slov skrývá vztek, bolest a také sarkasmus.

Šestatřicetiletá herečka kroutí hlavou nad důvodem, který si média našla pro její rozchod s Pittem.

"Všichni tvrdí, že jsme se rozešli jen proto, že jsem nechtěla mít děti. Nikdy jsem nic takového neřekla. Vždycky jsem je chtěla, chci a budu chtít," míní Jen, kterou šokovaly společné fotky Brada, Angeliny a jejích dětí, jak dovádějí na pláži.

"Svět byl v šoku i já jsem byla v šoku. Byla bych stroj, kdybych nepřiznala, že nepociťuji žádnou bolest, zármutek a rozpaky," svěřila v rozhovoru Anistonová.

Jennifer také přiznala, že se pokouší celou situaci přežít pomocí terapie. "Nevím, co se mezi Bradem a Angelinou stalo. Nechápu to a myslím, že to nikdy nepochopím," prozradila herečka, které se při zprávě o možném těhotenství Jolie s Pittem derou slzy do očí. "Vybral si to on sám. My budeme brzy rozvedení a vy alespoň vidíte proč."

Když terapie nezabírá, vyrazí Jen na širé moře a co nejvíce nahlas křičí. "Snažím se tak vyrovnat se samotou a zmatkem, který mám v hlavě. Odjedu na oceán a vřískám a vřískám. Úžasně si tak uvolním agresivitu, která by se ve mně jinak hromadila," popisuje své relaxační metody Anistonová, která na moře vyráží jachtou ze své luxusní rezidence v kalifornskému Malibu.

Jak ale seriálová hvězda odhalila, Brada stále miluje. "Miluji Brada. Skutečně. Budu ho milovat po zbytek života. Je to fantastický chlap. Opravdu věřím, že bychom jednoho dne mohli být znovu přátelé," uvedla ve Vanity Fair herečka, která byla Pittovou ženou čtyři a půl roku.