Anistonová: Brad chce sedm dětí

11:08 , aktualizováno 11:08

"Je to cvok," tvrdí americká herečka Jennifer Anistonová o svém choti, kterým není nikdo jiný než hollywoodský krasavec Brad Pitt. Ten prý chce mít sedm dětí, zatímco ona plánovala tak dvě až tři. Třiatřicetiletá herečka svěřila listu the Daily Mirror důvěrné tajemství, že by se šťastný pár chtěl pokusit o dítě v příštím roce či dvou.