Anife Vyskočilová se vrátila k exmanželovi. Zatím jen pracovně

"I přesto, že jsme se rozvedli, jsme oba rozumní lidé. A tak jsme se k sobě zase vrátili, i když jen po pracovní stránce," vysvětluje Anife, která s manželem chystá obnovenou premiéru hry Oskar. "Já jsem k tomu udělala scénu, kostýmy, sehnala peníze, funguju jako producentka. Můj bývalý, Ivan, to bude režírovat," dodává Anife.

V současné době probíhají jednání s divadly, která by měla hru uvést. "Ivan je šikovný režisér, já šikovná producentka. Proto jsme to dali pracovně zase dohromady. Životně jsme oba spokojeni, on má lásku, o které moc nemluví a já jsem šťastně zamilovaná."

Kromě hraní a produkování a také tanci se Anife věnuje své mezinárodní agentuře, která sdružuje a seznamuje úspěšné podnikatele. "Pořádám takové byznys party a na ně zvu nejrůznější obchodníky, většinou své kamarády. Mezi sebou se tam poznají, udělají třeba i nějaký obchod. Ale hlavně tam vždycky něco vydražíme, například obraz nebo šaty, a výtěžek se pak pošle těm, co to aktuálně potřebují," prozrazuje Anife. Charitě se věnuje už řadu let. "Ono se to o mně moc neví. Dneska se každý ohání charitou a předvádí se tím, tak o tom nerada mluvím," vysvětluje.

Vyskočilová mimo jiné podpoří Hanku Kynychovou a její organizaci Dětské domovy v pohybu na oslavě narozenin jesenického studia krásy. "Budou tam i další významní lidé, herci, herečky, každý kdo si přijde 14. října zacvičit, pomůže dobré věci. Navíc uvidí i mě, jak se k nepoznání změním," prozrazuje.

Přítomné překvapí speciálními šaty, které si vezme na sebe. "Jsou to nádherné orientální šaty z polodrahokamů, které byly původně ušity pro arabskou princeznu. Ona ale přibrala, tak se do nich nevešla a já si je koupila. Byly strašně drahé a teď mám trochu strach, abych se do nich vešla já, taky jsem totiž trochu přibrala." uzavírá Anife.