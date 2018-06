Vyskočilová: Nepatřím mezi kikiny, co se zvětšením prsů zviditelňují

14:04 , aktualizováno 14:04

Anife Vyskočilová si nechala chirurgicky upravit poprsí. Rozčílily ji ale články o silikonu a zvětšování. To prý nemá zapotřebí a nechce patřit do kategorie žen, co si nechávají prsa zvětšit, aby se zviditelnily.