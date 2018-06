Většina žen zvětšuje, já zmenšuji, říká o operaci prsou Vyskočilová

„Pokud je operace prsou nutná nebo vám ji lékař doporučí, všem říkám, jděte do toho. Ženě se zvedne sebevědomí. Já jsem šla na zmenšení ze zdravotních důvodů a neváhala jsem,“ tvrdí Anife Hasan Vyskočilová.

Prsa si nechala zmenšit o dvě čísla a je s výsledkem spokojená. „Teď už se cítím dobře, ale trvalo to dva měsíce. Na začátku mě vše bolelo, nebylo to vůbec příjemné, protože operace nebyla lehká. Časem jsem cítila úlevu zad, což byl můj cíl. Chtěla jsem se vyvarovat další operace,“ vysvětlila.

Přiznala, že přestože měla od lékařů po zákroku naordinovaný odpočinkový režim, bylo pro ni těžké být doma v klidu. „Já si myslím, že jsem byla moc hodná, ale pan doktor to asi nepotvrdí. Po první operaci jsem po čtrnácti dnech jezdila na snowboardu v Rakousku,“ svěřila se a prozradila, že také řídila auto a uklízela, což se podle lékaře po této operaci nesmí.

Díky zákroku se Anife Hasan Vyskočilové ulevilo zdravotně. Brunetka je však ráda, že i opticky působí mnohem štíhleji, přestože přibrala. „Je to zvláštní, mám o tři kila víc, přitom každý říká, jak jsem zhubla. Dělá to jen černé oblečení, které jsem začala nosit. Je to lepší než liposukce, kterou mi dokonce pan doktor rozmlouval. Já mu totiž bezmezně věřím,“ pochvalovala si.

Jediný, komu se údajně po původních přednostech Anife zasteskne, je její nynější partner. „Na druhou stranu mi operaci schválil. Chce abych byla zdravá, proto mě podporuje. Přesto jdu na kontrolu kvůli páteři, protože mám za sebou už tři operace,“ dodala.

Se zákroky nemá herečka žádný problém. Šílená prý byla už při narození. „Měla jsem tolik energie, že jsem při porodu spadla přímo do kýble. Prostě mám energie na rozdávání a ničeho se nebojím,“ dodala Anife, která se poslední dobou spíš než divadlu věnuje moderování a své kavárně.