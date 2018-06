Anife pro manžela netančí

"Hlavně mě k tomu nesmí nutit," odpovídá Anife na otázku, jestli občas v soukromí tancuje i pro svého manžela herce Ivana Vyskočila. "Já to musím dělat od srdce, jinak to nejde," dodává.

Její manžel prý dlouho nevěděl, že vůbec něco takového umí. Dokonce ani v dobách, kdy už provozovala školu orientálního tance. "Měla jsem strašnou potřebu něco dělat, tak jsem Ivanovi řekla, že si otevřu školu. Sice se tomu divil, ale na nic se neptal. Škola fungovala, já se stávala známější a jednoho dne si mě pozvala jakási firma na svůj soukromý večírek. Bylo to až na Slovensku, já se tam bála jet sama, tak jsem Ivana poprosila, aby mě doprovodil. Tam teprve zjistil, co vlastně dělám," vzpomíná Anife.

Dnes vede školu v Týnské ulici a moc si zakládá na tom, že "děvčatům" poskytuje komplexní informace. "To není žádný kurz, ale skutečná škola. Holky se u mě učí nejen tancovat, ale taky jak se obléct a nalíčit, dokonce si samy šijí kostýmy. A na konci roku, pokud uspějí, dostanou certifikát," vysvětluje.

Praktické rady a také seznámení s historií orientálních tanců obsahuje i kazeta, kterou natočila. "U nás v Turecku je to úplně běžná záležitost. Tančí tam každá. My se tím ani nechlubíme a já bych si nikdy nemyslela, že to budu jednou někde učit. Ale když se tu vyrojilo tolik podvodnic, které umějí jen pár triků a teď dávají lekce ostatním, tak jsem si řekla, Alláh to chce a šla jsem do toho."

Na výsledném efektu se podílí velkou měrou líčení, které spočívá v podmalování očí černou tužkou, a také oblečení. "Oko je velmi důležité, musí být výrazné, protože po celou dobu tancování udržuje kontakt s diváky. Ale celkově by žena měla vypadat elegantně. Ne každá si na sebe může vzít tričko a dlouhou sukni," říká Anife.

Na první dojem by prý tanečnice měla působit zahaleně. Základní součástí kostýmu je podprsenka a kalhotky. K tomu patří turecké kalhoty, přes ně se váže penízkový šátek a přes paže patří šál. Anife si kostýmy šije sama. V tomto ohledu už dosáhla neobyčejné zručnosti. Její přátelé si pamatují, jak přišla do obchodu s metráží, koupila si kus látky, půjčila si nůžky a za pár minut vyšla z kabinky v novém modelu. Využila přitom spon a broží, kterých má v každé kabelce několik.