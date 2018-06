Anife odkryje soukromí v reality show

„Prima mi nabídla účinkování v nové reality show s názvem Můžu u vás přespat? Jde o to, že přijdu do jedné z vytipovaných rodin a strávím u ní den a noc. Pak se role obrátí a celá rodina přijde bydlet k nám,“ líčí Vyskočilová.

Natáčení proběhne 13. února a Anife Vyskočilová svou adoptivní rodinu zavede i do konkurenční televize Nova. V ten den totiž natáčí rubriku Trafika do pořadu Prásk. Pak s ní všichni pojedou do Plzně, kde má odehrát představení Oskar. „Beru to jako relax. A taky chci, aby si můj manžel uvědomil, jak má výbornou rodinu. Budu si totiž přát, aby mi vybrali co možná nejstrašnější rodinu.“

Překoná Anife manželskou krizi?

Reality show možná pomůže překonat manželskou krizi, o které se v souvislosti s Anife Vyskočilovou a hercem Ivanem Vyskočilem mluví. Rozvod však manželé nechystají. „Jsme spolu deset let, nerozvádíme se a ani se rozvádět nehodláme. My se spíš zabijeme, než se rozvedeme,“ směje se Vyskočilová.

Nepopírá však, že myslí na zadní kolečka a poohlíží se po vlastním domku. Proč? „Pro klid. Nevím, co se kdy stane. Manžel mi může jednoho dne odejít a já se budu dělit o majetek s jeho dětmi. Já se starám o sestru, mám svého syna a chci, aby měl jednou vlastní dům,“ vysvětluje.

Dohady o rozvodu prý ubližují hlavně jejich dětem a také pracovním aktivitám. „Syn tím trpí, děti ve škole dovedou být zlé. Jasno nemají také ti, co stojí o náš pořad V šachu. Jezdíme s ním po Česku už devět let a musíme vysvětlovat, že přijedeme normálně oba. A tak říkám: Jsem spokojená a šťastná, daří se mi v životě i v práci,“ tvrdí Vyskočilová.