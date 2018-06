Anife: O rozvodu jsem se dozvěděla až z novin

ODPOVĚDI ANIFE NAJDETE ZDE

"Moc mě to mrzí, ale jak se říká, chlapi dostanou rozum v padesáti a v jednapadesáti ho ztratí. A mému manželovi bude šedesát," uvedla smutně.

Anife v on-line rozhovoru napsala i to, že pracuje od rána do večera a rozhodně prý nemá čas na to, abych někde svého muže pomlouvala.

"Zato můj manžel má času dost, aby to dělal. Za to, že jsem byla věrná, pracovitá, otevřená a rozchechtaná, ze mě udělal prolhanou potvoru. Všude prohlašoval, že mám milence. Ale pravda je, že nemám nikoho a ani jsem neměla," dodala.

S Kateřinou problém nemám

Dvaatřicetiletá Anife není ani megahvězda, ani slavná umělkyně, vlastně zas až tak ničím výjimečným neoplývá. Jen se abnormálně nestydí, a i když mluví špatně česky, protože je Bulharka s tureckou krví, hovoří hodně, zvesela a rychle.

V televizi Nova dostala svou Trafiku v bulvárním pořadu Prásk a hned se psalo, že se nesnáší s jeho moderátorkou Kateřinou Hrachovcovou-Herčíkovou. Obě však takové fámy popřely.

"S Kateřinou nemám žádné problémy. Vždyť se ani nepotkáváme. Jestli je má ona, na to se zeptejte jí. Bulvár dokonce psal, že jsem ji zmlátila! Myslíte si, že kdybych něco takového udělala, že by byla ještě živá :-)," odpověděla čtenářům.

Anife se v Česku usadila před deseti lety i se synem Harim. Přivezla s sebou i sestru, která je jen o pár měsíců starší než Hari. Anife totiž v šestnácti letech otěhotněla čtyři měsíce po své matce a na miminko se v té době těšily spolu.

Ivan Vyskočil se s ní oženil před osmi lety po rozvodu s herečkou Ivanou Andrlovou, s níž má patnáctiletou dceru Michaelu. To on přivedl tehdy dvaadvacetiletou Anife do světa showbyznysu.



Psalo se také o tom, že Anife nesnáší Vyskočilova syna Jakuba. Manželství s Anife je už herecovo čtvrté.

Přestože vystudovala biotechnologickou školu a absolvovala i počítačové vzdělání, v České republice se věnuje orientálnímu tanci, vystupuje v zábavných televizních pořadech, naposledy na Primě vystupovala v show Můžu u vás přespat? Hraje v několika inscenacích v divadle Metro.