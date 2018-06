Anife manželovi dva scénáře vrátila

Překvapivě však na irskou hudbu. "Irové tenhle tanec tančí nohama, já ho zatancuju bokama," prohlásila.

Za kmotry kazety šla moderátorka Zpravodajského deníku Primy Štěpánka Duchková a Osmany Laffita. Ten přinesl Anife jako dar dva modely ze své poslední kolekce.

"Možná se někomu bude zdát moje kazeta unylá a pomalá, když vědí, kolik mám v sobě temperamentu, ale já jsem to všechno musela tisíckrát zpomalit, abych to mohla lidem co nejlíp zprostředkovat," vysvětlovala Anife.

Scénář napsal její manžel Ivan Vyskočil a podařil se mu až na třetí pokus. První dva mu Anife nekompromisně roztrhala. Se stejnou vervou mu před pár dny ukazovala, jak se staví garáž, a málem přišla o prsty. K tomu prý spadla při práci na zahradě do vodovodní šachty a při věšení lustru si narazila plotýnky. Vyskočilová má prostě za sebou smolné období.