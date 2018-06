Anife a Ivan Vyskočilovi jsou rozvedeni

Přesto nemá Anife důvod k oslavám. "Jsem ráda, že jsem svobodná a že se mohu rozhodovat podle svého, ale gratulace odmítám," řekla iDNES.

"Gratulovat by si měl můj manžel. On si rozvod usmyslel i dokázal a je šťastně rozvedený. Dohodli jsme se, že mu nechám barák a vlastně všechno," uvedla Anife.

Sama bude v domě bydlet do doby, než si vezme hypotéku a postaví barák. "Nikdy jsem od něj peníze nechtěla a nechci je ani teď. Vydělávám si sama, svou školou tance."

Syna Harriho posílá Anife raději na celé prázdniny se sousedy a kamarády do Itálie a pak do Karlových Varů, svou sestru pak k mamince do Bulharska. "Sousedi mi nabídli pomoc, protože oni nejlíp vědí, co se u nás děje," řekla Turkyně, která se narodila v Bulharsku.

Dvaatřicetiletá moderátorka Prásku na Nově, která po celou dobu jen zářila a prohlašovala, že snubního prstenu se rozhodně nevzdá, u rozvodového soudu stála poprvé.

Devětapadesátiletý herec je od středy rozvedený již počtvrté.

Rozsudek je platný a oba se vzdali odvolání. Alimenty pro syna Hariho, kterého si Vyskočil osvojil, byly vyřešeny už dříve.

