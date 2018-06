Anička Dajdou: Práce mi bude chybět

Proč Vás vyhodili?

V sobotu po směně asi ve tři odpoledne přišla do šatny bezpečnostní služba a že chtějí zkontrolovat mou skříňku. Našli tam dvě barvy na vlasy, každou asi za třicet korun. Vymysleli si, že jsem je ukradla. To je absurdní!

Proč jste měla v práci barvy na vlasy?

Byly moje, přinesla jsem si je tam z domova. Proč? To já neřeším. Třeba proto, aby mi to nikdo doma nepoužil. To je přece jedno proč. Ostatní zaměstnanci tam taky mají neoznačené vody a nikdo jim nic neřekl. Měli to na mě připravené, chtěli mě vyhodit a nevěděli, jak to zařídit.

Proč si myslíte, že se Vás najednou chtěli zbavit?

Asi proto, že u mé kasy byly vždycky nejdelší fronty a to jim leželo v žaludku...Pořád hlásili, aby si lidé přešli i k jiným pokladnám.

V sobotu řekli, že se to druhý den bude řešit, tak jsem ráno přišla do práce a zjistila jsem, že mě vyškrtali ze všech služeb. Řekli mi, že už nemám chodit, že jsem podle paragrafu 53 hrubě porušila pracovní kázeň. Já bych se tam ráda vrátila, ale myslím, že jejich rozhodnutí je definitivní. Napsala jsem ještě doporučený dopis své vedoucí, ale nevěřím, že by to pomohlo.

Pamatujete za ten rok co jste byla v supermarketu zaměstnaná, že by někoho kvůli krádeži vyhodili?

Ne. Nikdy jsem ani podobnou kontrolu nezažila. Až pak jsem se od kolegyně dozvěděla, že jí takhle jednou našli flašku s nějakým pitím a dostala jen napomenutí.

Budete si hledat novou brigádu?

Uvidíme, určitě jo. U pokladny mě to bavilo a ta práce jako taková mi bude chybět.

Vloni jste na konci roku propadla a ze soukromé ekonomické školy jste odešla. Od září studujete jinde. Jak Vám to jde?

Přešla jsem na jinou školu, ale nebudu říkat na jakou. Ještě mám rok a půl do maturity a dostudovat je teď pro mě to nejdůležitější. Známky mám teď mnohem lepší, většinou trojky, čtyřky.

Ještě Vás pronásleduje popularita ze SuperStar?

Vůbec to nesleduji. Jsem ráda, že je to za mnou. Nelituju, že jsem do soutěže šla, ale zdržovalo mě to od školy.

Kromě reklamy na pivo Bernard, měla jste i další nabídky?

Jo nabídky byly, ale nezdálo se mi to seriózní. Šlo například o nějakou reklamu na šátky. Hned jsem to hodila za hlavu.

Sledujte novou řadu soutěže Česko hledá SuperStar?

Většinou ne. Vím jen, že je tam nějaká Vendulka, blondýna s vysokým hlasem, kterou ke mně přirovnávají.

Věnujete se zpěvu?

Chtěla bych, ale až dám dohromady maturitu. Zpěv je jedna z možností, co bych pak ráda dělala. Taky kreslit umím dobře. Ale to je všechno předčasné.