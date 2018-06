Anička Dajdou by byla ráda slavicí

"Oficiálně mi to ale nikdo neřekl, četla jsem to v novinách," prozradila generálka Hvězdné pěchoty ze SuperStar, která si recitací písně Thank you od zpěvačky Dido získala velkou popularitu.

"Zatím nemám ani žádné pozvání, a proto svoji účast na slavnostním vyhlášení neřeším," dodala studentka z Mladé Boleslavi.

Jaroslav Těšínský z pořádající agentury Musica Bohemica informaci bulvárního deníku ani nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.

"Od založení ankety v roce 1996 máme jasné pravidlo, že se k žádnému interpretovi nebudeme do vyhlášení výsledků vyjadřovat, pak se o tom můžeme bavit třeba i dvě hodiny," řekl iDNES Těšínský. "To by nám pak všichni volali, jak je na tom například Tomáš Savka nebo další."

Hlasování v anketě Český slavík se definitivně uzavřelo 30. listopadu. Přišlo téměř 90 tisíc hlasů. Pořadatelé zaznamenali ohromný zájem teenagerů a podle nich za to může právě soutěž Česko hledá SuperStar. Podle Těšínského jsou v první desítce průběžného pořadí jména čtyř finalistů soutěže. - více zde

Slavnostní vyhlášení se uskuteční 11. prosince ve Státní opeře Praha.