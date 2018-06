Ani tetování, ani oheň už nemusí být navěky

Kdo má ještě v živé paměti sympatického traktoristu z filmu Léto s kovbojem, možná si vzpomene na jeho boj s vytetovaným nápisem na předloktí. V minulosti se tetování odstraňovalo nepříjemným broušením, které zanechávalo stopy. Na krku či ramenou po něm mnohdy zbyly vystouplé fialové jizvy. Unikátní přístroj z nové generace laserů dnes však dokáže důkazy mladické nerozvážnosti vyzmizíkovat bez nežádoucích pozůstatků.Laser není v lékařské kosmetice žádnou novinkou. Dokáže účinně napravovat stopy stárnutí pleti a pomáhá i v plastické chirurgii už po několik let. Nově jím lze odstraňovat i nejrůznější pigmentová a umělá zbarvení kůže. Zvláštní ulehčení přináší tato technologie pacientům, trpícím takzvaným ohněm. Névus flammeus, jak zní odborný název, vzniká už v embryonálním stadiu poruchou větvení kapilár. Pro děti může znamenat životní handicap, pro jejich rodiče zase stres. Nový typ laseru je nejen vysoce účinný, ale zároveň i šetrný k pokožce. Minimalizuje nebezpečí jizev, jejichž vznik nebylo při dřívějším ošetření dusíkem či starším typem laserů možné vyloučit. Třebaže zákrok není nijak zvlášť bolestivý, provádí se malým pacientům v lokálním umrtvení nebo v celkové narkóze.Laser odstraňuje zcela uspokojivě, a hlavně bez jizev i letité, různobarevné tetování. Ani realisticky vyvedený Šmudla s červenou čepičkou a žlutou lucernou, ani americká vlajka či nápis "Janička navždy" nemusí být tedy na kůži navždy. "Působením laserového paprsku se barva v pokožce vlastně spálí," vysvětluje princip práce účinného přístroje dermatoložka Ústavu lékařské kosmetiky Miloslava Moskalyková. "Tělo se pak s jejími částečkami dokáže vypořádat přirozenou cestou - odnesou je a 'spolknou' buňky imunitního systému." Celý zákrok začíná testem, při kterém se stanoví potřebná intenzita laserového paprsku. "Správně nastavený laser si poradí i s tím, že je barva v pokožce rozmístěna nerovnoměrně," konstatuje doktorka Moskalyková. Paprsek odlišné vlnové délky se dokáže vypořádat i s rozšířenými cévkami v obličeji nebo "pavoučky" v dekoltu a na nohou. Stejně úspěšně odstraní i posttraumatickou tetováž - škváru zadřenou do pokožky po dopravní nehodě, pigmentové skvrny v povrchových vrstvách kůže nebo permanentní make-up.Tetování, oheň či rozšířené cévky nezmizí před očima za jedno sezení. Barva znatelně pobledne, ale celý proces je třeba za tři, čtyři týdny opakovat. Před zákrokem ani po něm není ideální vystavovat ošetřená místa slunečnímu záření. Mohla by zpigmentovat. Po prvním ošetření se také zbavíte strachu z bolesti. Pokud nepatříte mezi zvlášť citlivé jedince, pro které má dermatolog přichystán krém s místním anestetikem, pravděpodobně vás zákrok příliš neznervózní. Lze jej přirovnat k jemnému popichování drobounkými jehličkami. Kdo zažil tetovací jehly, bude zvlášť spokojen.Dětem ve věku 5-15 let odstraňují odborníci z pražského Ústavu lékařské kosmetiky oheň zcela zdarma.