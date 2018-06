"Ani Bůh nemůže potopit tuto loď," přislíbilo belfastské loďařství Ha

Jihoafrický multimilionář Sarel Gous chce postavit originální repliku Titaniku. Harland & Wolff má podle původních plánů vytvořit návrhy na stavbu lodi. Stavba Titaniku II bude stát 1,6 miliardy marek (v přepočtu asi 30 miliard Kč) a Belfast doufá, že tuto zakázku získá.Rada pro hospodářský rozvoj v Belfastu vyzvala multimilionáře Gouse, aby si se stavbou pospíšil a především, aby zakázku ve městě opravdu realizoval. Původně totiž Gous zamýšlel, že Titanic II nechá postavit v jihoafrickém Durbanu."Nový Titanic není žádnou mýdlovou bublinou. Magie jména postačí, aby slavní a mocní chtěli na této lodi jet," soudí bývalý starosta Belfastu Ian Adamson. Pro Harland & Wolff je zakázka více než příhodná. Severoirské tradiční loďařství se pohybuje v hospodářsky obtížných vodách a společnost stála právě krátce před zavřením, neboť ztratila zakázku na stavbu Queen Mary. Titanic II by mohl přinést 2000 zaměstnancům loděnice práci. Mnoho ze současných zaměstnanců loděnice jsou potomci dělníků, kteří původní Titanic stavěli.Již několik let Gous a jeho společnost RMS Titanic Shipping Holdings pracují na plánech a projektech financování stavby vysněné lodi. Stavba Titaniku II by měla být přinejmenším z jedné třetiny financována dluhopisem vydaným v USA. Gous získal i dalšípartnery v Anglii, Španělsku a Polsku, kteří by realizovali části této zakázky, to se však Belfasťanům nelíbí.Plánovaný zaoceánský obr by měl být - pokud bude vůbec postaven - největším na světě. "Titanic II" by měl být o 19 metrů delší a o tři metry širší než originál. "Náš Titanic bude vypadat přesně jako originál, ale bude přirozeně vybavený moderní technikou," ujasnil Gous.Britská investiční firma Sunray Developments, která bude stavbu Titaniku spolufinancovat, již propočítala cenu za první plavbu. Cesta ze Southhamptonu do New Yorku v kabině první třídy by měla stát 99.000 liber (asi 5,5 miliónu Kč).