Jake ze seriálu Dva a půl chlapa odešel z církve a vrací se k hraní

„Byl jsem v té době o tom přesvědčený. Nemůžete být opravdu bohabojný člověk a účinkovat v takovém televizním seriálu,“ řekl herec magazínu People.

Bývalá dětská hvězda radikálně změnila image. Kdysi obtloustlý klučina zhubl, nechal si narůst vlasy a plnovous. Studuje v Coloradu a pracoval pro World Harvest Outreach Church v Houstonu. Hlásil se k Církvi adventistů sedmého dne. „Chci být osvícen, protože vím, že v tom je uzdravení, viděl jsem boha dělat úžasné věci,“ prohlásil v minulosti.

Z původního vysokoškolského oboru ekologie přesedlal na studium judaistiky, kde se prý blíže seznámil s organizovaným náboženstvím. „Během posledních tří let jsem si prošel různými náboženskými organizacemi. Momentálně jsem vystoupil z organizovaných na obchodě založených programů. Chci zjistit, co dokážu, aniž by mi nějaká organizace dala schvalovací razítko na to, jestli jsem dobrý nebo špatný nebo cokoliv jiného,“ říká nyní.

Jones musel seriál Dva a půl chlapa opustit v roce 2012, když se o něm nelichotivě vyjadřoval na jednom křesťanském videu. Seriál, který ho proslavil, označil za špínu. Po ostrých výrocích mu prý bylo trochu líto producenta a tvůrce seriálu Chucka Lorreho. „Totálně jsem urazil jeho dítě, a za to se omluvám. Ale na druhé straně nelituji ničeho, co jsem řekl,“ dodal Jones, který se objevil v závěrečné sérii v roce 2015.

„Když jsem byl s lidmi zpátky na place, připomnělo mi to, jak moc jsem to měl rád a že část mého já tíhne k hraní,“ přiznal herec, který návrat do filmařského světa nevylučuje. Zahrál si v krátkém filmu svého spolubydlícího z koleje a stále má hereckého agenta. „Dveře jsou pro mě rozhodně stále otevřeny, ale půjdu na to pomalu,“ dodal.