Anglický styl na broumovský způsob

Tázaje se na náměstí místních ženštin středního věku, kde je tu nějaká obstojná hospoda, dostal jsem několik nejistých odpovědí; až ta poslední mě zaujala: "Jo, vlastně, a pak eště ta irská tady dóle, je to kousek. Neni to tam špatný, ale poslední dobou trochu slevili." Jak, slevili? Že už guinness není to, co býval, a výčepní vám do pěny nevykrouží trojlístek? Neznám sice původní stav, ze kterého se slevovalo, ale ani současná verze není na formát městečka typu Broumov vůbec špatná. Asi jsem na tom náměstí natrefil na nějaké fajnšmekryně. Budiž, zkusím to vzít také kritickým pohledem. Lokál je hezky zařízen "v anglickém stylu" (pro tentokrát připusťme, že anglická a irská hospoda může být zhruba totéž, snad to žádný Irčan neuslyší). Nicméně na stolech vzor šicí stroj je až příliš vidět, že to šicí stroje ve skutečnosti nikdy nebyly. V chodbičce na terasu se na anglický styl jaksi zapomnělo - takové dveře od záchodu by se klidně daly koupit v místních stavebninách v roce 1985. Obsluha, to je občas kouzlo nechtěného: "... a jednu Paddy's," objednává můj společník, zlákaný impozantním oltářem zrzavých flašek na baru. "Prosím? Máme budvar nebo guinness," začíná slečna nedorozumění. "Ne, Pheddy's," nasazuje host přesné široké e. "Whiskey," dodává, když vidí, že se to celé ještě víc komplikuje. "Aha, jakou?" Uf. Slečna očividně netuší, že kolega má na mysli drsný režný destilát, nejpopulárnější mezi irskými dělníky i rolníky. Nebo: "Jé, vy tady máte marihuanové pivo! A nebojíte se, že se to nesmí?" "Proč, vždyť marihuana je přece v každým pivu." Ha? Supernabídka "regionálních piv" v nápojovém lístku se ve skutečnosti výrazně smrskává. "Moc to nejde," přiznává důvod pán od pípy, když z ledničky loví objednaný Spirit of Hemp neboli za stovku třetinku onoho marihuanového piva. Marihuanovost spočívá podle etikety pouze v tom, že je v něm přírodní aroma ze semen konopí. Belgické světlé leffe, což opravdu je regionální lahváč, chutná o dost líp. Mají samozřejmě i místní pivo Opat z pivovaru Broumov - Olivětín, a to lahvovou třináctku. Vzhledem k nepříznivým referencím ("Šaratice a pak hned todle," pravil jeden ze znalců na náměstí) - příjemné překvapení! Tak jako cizí piva, nešly na odbyt patrně ani čaje (v nabídce devět druhů, k mání jen jeden obyčejný), ani kuřivo - na papíře se nabízí La Aurora Coronas (162x16 mm, vlhké, dominikánské) nebo Tobajava Delgado (155x14 mm, suché, kubánské). Ve skutečnosti leží v almaře jen J. Cortés, což je ovšem Made in Belgium, ale vcelku kvalitní. ALKA - PUB není žádný pajzl a přes den sem chodí rodinky s dětmi. Pokud se chopí na stole položených igelitových desek v domnění, že to je nabízené menu, dočtou se například, že "Guinness je vždy vlhký", což je jeden ze "24 důvodů, proč dát Guinnessu přednost před ženou". Do atmosféry rodinného oběda zrovna nezapadá ani návod Jak správně zvracet čili reklama na tequilu Sauzu vyvěšená na záchodě. A nezapadá ani na čisté, ba navoněné toalety. Bohatý jídelníček sestává hlavně z chodů zvaných obecně "minutky". Lákavá nabídka se zase ne vždycky promění v realitu - člověk třeba názorně pochopí rozdíl mezi biftekem (nabídka) a steakem (realita). Ostatně, už když si objedná biftek a nedostane otázku "Jak ho chcete?", vypadá to podezřele. Pozoruhodná specialita je Pavlišovský řízek, což je řízek s knedlíkem a bohatou oblohou. Bylo to dobré! Kuchyni nechybí odvaha - viz svíčková v palačince (velmi slušné, jen palačinka připomínala spíš lívanec) nebo carpaccio (slušné). Ceny většinou mezi 80 a 120 korunami, přílohy 20. Dají se najít i levnější chody, třeba smažený sýr za 50. Jídelní lístek je i v polské verzi, tudíž se člověk třeba dozví, že "salatka warzywna z serem" je v polštině šopský salát. Točené pivo bývá ošetřeno velmi dobře, obsluha je hodná a nefláká se. Hraje Rádio Metuje, postmoderní dramaturgie míchá The Doors a Jóžina z bážin. Z okna se otvírá pohled na méně výstavní část městečka, kde v jednom z otlučených baráků sídlí i podniková prodejna olivětínského pivovaru. ALKA - PUB s vybranými whisky a whiskey, guinnessem a svíčkovými palačinkami je odtud dobrých deset let daleko. Chvála mu, tomu pubu!U Dolní Brány 72, Broumov, okres Náchod. Otevřeno od pondělí do neděle 11-23 hod. Šest stolů v lokále, tři v intimním salonku, pět na terase. Žádná hvězdička je v hodnocení nejméně, pět nejvíc. Útratu v bodovaných podnicích si hradí autoři sami, personál ani majitelé o hodnocení nevědí.