Anglický farář udělal z bohoslužby lední revue

Farář Cradduck se rozhodl oslavit první adventní neděli zvláštním způsobem. Své ovečky lákal, ať si do kostela přijdou zabruslit. A nápad vyšel. Přišlo nezvykle hodně lidí.

Farníci si v kostele svatého Jiřího ve Whyku posedali do kruhu a jejich moderní farář kolem nich jezdil na bruslích.

Mrazem nikdo netrpěl, protože led byl z plastu. Bruslit se na něm ale dalo báječně, jak se později přesvědčily místní děti.

Kostel byl navíc vyzdoben vánočními stromky. Kolem ledové plochy jich bylo 43. Každý z nich vyzdobila jiná skupina lidí. Aby se dovnitř všechny vešly, musely být některé zavěšeny ze stropu.

"Byl to úžasný úspěch. Normálně by náš kostel byl tyto čtyři dny zavřený. Ale díky ledové ploše prošly našimi dveřmi spousty lidí. Chci, aby všichni věděli, že kostel není jen nudná záležitost. Chceme všem ukázat, že je to hlavně místo, kde se oslavuje život," řekl deníku The Sun farář Cradduck.