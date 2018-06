Angličané podceňují velikost svých penisů

Aby se objasnilo, v čem tkví příčina neúspěchu, obrátili se výrobci na psychology. Ti vynesli verdikt: angličtí muži se domnívají, že jejich penisy jsou příliš malé pro prezervativy takových rozměrů.



"Výzkum ukázal, že většina mužů nepravdivě odhaduje velikost svého penisu. Zdá se jim, že je mnohem menší než ve skutečnosti," uvedl jeden z lékařů. Podle jeho názoru je tím vinna optická iluze, vznikající tím, že muž se na svůj pohlavní úd dívá zeshora dolů. "Kdyby si muži tento efekt uvědomovali, zvýšilo by jim to sebevědomí a po skromnosti by bylo veta," vysvětlil.



Výrobci XXL kondomů proto jejich prodej ve Velké Británii nevzdávají. Chtějí britské muže přesvědčit, že s rozměry jejich pohlavních orgánů je všechno v pořádku.