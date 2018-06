Angelinu Jolieovou čeká druhý rozvod

"Jsem mrzutá. Je mi smutno. Je to pro mě obtížné a smutné období," dodala. Podle ní bylo citové spojení s Billem velmi hluboké, takže není vůbec jednoduché říct, co vlastně způsobilo nynější problémy. "Je jasné, že naše priority se prostě najednou rozešly."

Pár byl oddán v květnu roku 2000. Pro 27letou Jolieovou to byl druhý sňatek, pro 46letého Thorntona pátý. Intenzita jejich vztahu byla očividná: kolem krku nosili flakónek obsahující krev toho druhého, každý si nechal vytetovat ozdobu se jménem svého protějšku. Okamžitě se stali mediálními hvězdami.

Jolieová zdůrazňuje, že se s Thorntonem vůbec nechce pustit do žádné slovní přestřelky: "Nechci na něho veřejně zaútočit. O to mi naprosto nejde."

Podle agentury ale k rozpadu manželství mohlo přispět dítě z Kambodže, které pár adoptoval. Jolieová se začala angažovat v misi velvyslankyně dobré vůle OSN, Thornton se naopak pustil s plným nasazením do své muzikantské kariéry.

Chlapec jménem Maddox, kterému je necelý rok, přiletěl do Spojených států začátkem června. Téměř vzápětí Thornton odjel se svou skupinou na turné, aby udělal reklamu svému country-rockovému albu Private Radio.

"Zaměřil se na svou hudbu a na svou kariéru, já na dítě. Maddox je pro mě strašně důležitý... Každý máme prostě jiné priority," řekla Jolieová a zdůraznila, že chce adoptovat ještě další děti.

Poukázala na to, že Thornton ji odmítl doprovodit na jednu z mnoha misí v zahraničí, když jela jako představitelka OSN navštívit uprchlický tábor. Odmítla však spekulace o Thorntonově nevěře, když byl v dubnu a v květnu se svou kapelou na turné. Připustila ale, že "nebyl tak čestný, jak by měl být".

"Ještě jsme se ale nerozvedli. Je to pro nás těžká situace. Nevím, jak to dopadne," ukončila Jolieová rozhovor pro Us Weekly.