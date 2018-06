Angelina se stěhuje na anglický venkov

7:00 , aktualizováno 7:00

Angelina Jolie je herečka, kterou by nikoho nenapadlo spojovat se zapadlým venkovem. Ale už i ji život v povrchní Mekce filmu jaksi omrzel. Zakoupila proto v Anglii nový dům, do kterého se hodlá nastěhovat se svým adoptivním synem Maddoxem. Udělala tedy totéž, co před časem třeba Madonna.