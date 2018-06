Angelina se objeví v rouše Evině

Martinez už po boku Jolieové hraje v připravovaném filmu Taking Lives a jejich

přátelství dokonce vedlo ke spekulacím o milostném vztahu, což ovšem oba kategoricky popírají.



Držitelka Oscara za snímek Narušení by se v novém filmu měla objevit v rouše Evině. "Angelina se své krásné tělo nestydí obnažit," píše s odvoláním na dobře informovaný zdroj britský deník The Daily Sport.



Jolieová nevěří na dlouhodobý vztah

Angelina Jolieová se v interview pro londýnský bulvární list The Sun dala slyšet, že nehledá dlouhodobou lásku.



Nedávno se totiž rozšířily zvěsti, že se Jolieová při natáčení filmu Taking Lives příliš sblížila s přítelem zpěvačka Kylie Minogue, francouzským hercem Olivierem Martinezem.



"Už dlouho jsem neměla sex, ale právě teď tenhle druh lásky nehledám," prohlásila. "Manželství není nic pro mne. Nevěřím v trvalý vztah."



Jolieová se v Londýně zúčastnila premiéry svého nového filmu Lara Croft - Tomb Raider: Kolébka života a při této příležitosti se vyšňořila do dlouhé černé róby s odvážným dekoltem a nahými zády.



V současné době žije v Británii se svým dvouletým synem Maddoxem, kterého adoptovala z kambodžského sirotčince, když mu bylo sedm měsíců.



Angelina prý nemá problém se vztahy

Jolieová se se letos v květnu rozvedla se svým druhým manželem Billym Bobem Thorntonem a tvrdí, že od té doby s nikým nechodila. Hvězdný pár se rozešel už loni.



Herečka je také ve při se svým slavným otcem Jonem Voightem, a to natolik, že se rozhodla nepoužívat část svého příjmení po něm.



Angelina však vehementně popírá šuškandu o tom, že má "vážné psychické problémy".

