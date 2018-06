Angelina s Bradem večeřeli u pražské zoo

V restauraci v pražské Troji se herci zdrželi zhruba tři hodiny a poté odjeli zpět za svými čtyřmi dětmi do pronajaté dejvické vily.

Angelina Jolie do Prahy přiletěla v noci na středu. V Česku natáčí komiksový příběh Wanted. Ve filmových ateliérech v Letňanech ale pracuje jen dopoledne, a tak je pro ni čtyřtýdenní pobyt v hlavním městě víceméně rodinnou dovolenou.

Producenti museli harmonogram upravit tak, aby s Bradem a dětmi mohla trávit každý den odpolední a večerní hodiny. „Oba si to nesmírně užívají. Je to pro ně vytoužená dovolená,“ napsal britský list The Sun.



Po natáčení se dvojice přesune z Prahy přímo na festival do Cannes, který probíhá od 16. do 27. května.