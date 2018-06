Angelina riskuje zdraví adoptivní dcerky

Šestnáctiměsíční děvčátko již několik dní trpí neznámou chorobou. Nemůže spát, stále pláče, když ho Angelina chce položit na záda, křičí bolestí.

Veškerá lékařská vyšetření, která Zahara podstoupila, příčinu jejích potíží neodhalila.

Brad Pitt by s ní proto chtěl co nejrychleji odcestovat do USA, kde je lékařská péče na vyšší úrovni než v Namibii.

Těhotná Angelina je však proti tomu. Stůj co stůj trvá na záměru, že své prvorozené dítě přivede na svět právě na africkém kontinentě. V této záležitosti není Angelina ochotná k jakémukoli kompromisu.

"A protože se proti ní Brad zřejmě nedokáže prosadit, Zahara trpí," informují tiskové agentury.

Podle názoru lékařských odborníků by mohlo u děvčátka jít o nějaký druh dědičného onemocnění. Angelina proto kontaktovala Zahařinu skutečnou matku, aby jim poskytla potřebné informace. „Prodělala mnoho testů, ale nikdo netuší, co s ní je,“ dodal zdroj, který si nepřál být jmenován.