Angelina poprvé promluvila o svém vztahu k Pittovi

Jednatřicetiletá kráska tvrdí, že si s Pittem začala až poté, co jeho manželství s Anistonovou zkrachovalo.

Podle Angeliny se mezi ní a Bradem vyvinulo přátelství při natáčení akční komedie Mr. & Mrs. Smith v roce 2004. "Ať už jsme natáčeli scénu nebo cvičili zacházení se zbraní, cokoli jsme dělali spolu, dokázali jsme si skvěle užít. Stali jsme se prostě párem. Skutečně, do konce natáčení nám nedošlo, že by to mohlo být něco víc, než co jsme si byli ochotni sami připustit," svěřila se herečka magazínu Vogue.

Pitt a Anistonová se rozešli v lednu 2005 a v květnu téhož roku paparazzi Brada a Angelinu vyfotografovali na společné dovolené v Keni. Potvrdily se tak spekulace médií, že je pojí víc než jen pouhé přátelství.

Dodnes se prý Angelina cítí před Jennifer Anistonovou nepatřičně. Ráda by se s ní ale sešla a všechno probrala. Jednou se už dokonce skutečně potkaly, nebylo to ale setkání, jaké by si představovala. „Když jsme se během jednoho natáčení náhodou míjely, řekly jsme si ´ahoj´ a potřásly si rukou. Nebyl to ten typ schůzky, při které bychom si popovídaly. Uvítala bych, kdyby se se mnou chtěla sejít."

Jolie dále prozradila, že při jejím rozhodování, zda založit s Bradem Pittem rodinu, sehrál zásadní roli její adoptovaný pětiletý syn Maddox. "Hráli jsme si na podlaze hotelového pokoje s autíčky a on najednou najednou řekl Bradovi poprvé ´táto´, bylo to úžasné! Oba jsme to slyšeli a nic jsme neříkali, jen jsme se jeden na druhého podívali. Byl to zřejmě ten rozhodující moment, v němž jsme se rozhodli, že budeme rodina," uvedla filmová hvězda, která má s Pittem sedmiměsíční dcerku Shiloh a kromě Maddoxe ještě dvouletou Zaharu z Etiopie.