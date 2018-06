Angelina pomáhá afghánským uprchlíkům

Angelina Jolieová jako Sara Angelina Jolie jako Lara Croft Angelina Jolie jako Lara Croft Angelina Jolie a Daniel Craig na premiéře filmu Lara Croft - Tomb Raider Angelina Jolie, Iain Glen a Daniel Craig na premiéře filmu Lara Croft - Tomb Raider Angelina Jolie na premiéře snímku Lara Croft - Tomb Raider Angelina Jolieová Angelina Jolieová a Billy Bob Thornton

Atak amerických vojenských sil má být odvetou za teroristický útok na budovu Světového obchodního centra v New Yorku a Pentagonu ve Washingtonu, který má údajně na svědomí teroristický předák Usáma bin Ládin, ukrývající se s nějvětší pravděpodobností právě v Afghánistánu.Za svůj dar si herečka vysloužila poděkování přímo z úst vysokého komisaře OSN Ruuda Lubberse. "Tento příspěvek na velkou věc od tak slavné osoby, která by určitě mohla peníze využít na tisícero jiných způsobů, nás nesmírně těší. Dokazuje, že mnoha lidem není lhostejný dopad skutků, které činí jejich země někde daleko.Vím, že jsme všichni strženi vášněmi kolem tisíců nevinných lidí, kteří zahynuli při zářijových útocích na USA. Nesmíme ale v žádném případě zapomínat na ty, kteří budou trpět při odplatě, na kterou určitě již nebudeme dlouho čekat," řekl Lubbers.Slavná hvězda snímku Lara Croft: Tomb Raider navštívila v Pákistánu několik desítek z bezmála tří a půl milionu afghánských běženců, kteří utíkají před krutovládou Talibanu, již během srpna. "Lidé utíkají ze země, v níž mají své kořeny, a musí se tísnit v pákistánských a iránských táborech. Je to hrozné, jak moc může být potupena lidská úroveň," řekla tehdy po návratu do USA Angelina."Po útocích na New Yorku a Washington tu bude o miliony lidí více. Je proto potřeba hodně financí, aby o ně bylo alespoň postaráno jako o lidi," uvedla minulý týden herečka.