Angelina navštívila Irák, odmítla hovořit o svém těhotenství

"Je tu obrovské množství velice zranitelných lidí," řekla například Jolie. "Nevidím hranice, vidím lidi, vidím děti," odpověděla také na otázku, proč se rozhodla přijet zrovna do Iráku a riskovat tak svůj život.

Herečka upozornila také na fakt, že v důsledku americké intervence v Iráku a následných občanských nepokojů jsou v zemi asi dva miliony uprchlíků. "Nevypadá to, že by existoval nějaký plán, aby se jim pomohlo," kritizovala v rozhovoru pro CNN. Jolie už Irák navštívila jednou, a to v červenci loňského roku.

Novinářka Arwa Damonová se jí zeptala i na její těhotenství. "To ne. Přestaňte... Držte se své tradice. Jste CNN. Nedělejte to," odpověděla Jolie.

Podle amerického bulvárního tisku má Angelina problémy ve svém vztahu s Bradem Pittem, který je otcem její biologické dcery Shiloh a společně jsou adoptivními rodiči dalším třem dětem. Jejich hádky se týkaly i toho, zda si dalšího potomka osvojí, nebo ne. Pitt chtěl, aby Jolie znovu otěhotněla, té se to ale nedařilo přirozenou cestou. Proto se údajně rozhodla pro umělé oplodnění a nyní čeká dvojčata.