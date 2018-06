Angelina Jolieová zahraje před kamerou cokoli

Přední hollywoodská hvězda, mladá herečka Angelina Jolieová, přišla za svými producenty s kuriózním nápadem. Žádá je, aby dali prostor jejím fanouškům. Ti by napsali své vlastní návrhy, co má Angelina zahrát a předvést před kamerou. Konkrétně jde o připravovaný snímek s názvem Tomb Raider 2, na jehož scénáři by se tak mohli podílet sami příznivci hollywoodské star. Angelina netají, že má ráda nečekané zvraty a šílenosti v dalších pokračováních slavných snímků.