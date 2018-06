Angelina Jolieová touží být spoutaná

Na dalších místech se s těsným odstupem umístily o devět let starší a rovněž již oscarem poctěná herečka Halle Berryová a třiadvacetiletá zpěvačka Britney Spearsová.

O tom, že vkus čtenářů časopisu je rozptýlen mezi množství idolů, svědčí ale skutečnost, že k vítězství stačilo získat pouhých sedm procent odevzdaných hlasů. Druhá Berryová dostala šest procent.

Žije divočeji než dřív

Jolieová se v rozhovoru, který s ní časopis zároveň se zveřejněním výsledků ankety přináší, přiznává k tomu, že má ráda "trochu bláznivé" sexuální hrátky a nevzdala se jich ani poté, co loni ztroskotalo její manželství s hercem Billym Bobem Thorntonem. "Tetování, krev, řezné rány - to všechno je mi velmi blízké," říká Jolieová.

Podle svých slov nemá v současné době žádný stálý vztah, ale střídá milence. Zdůraznila: "Ručím vám za to, že teď vedu divočejší a svobodnější život než v době, kdy jsem se kvůli tomu dostávala do novinových titulků."

Kdo mě spoutá, bude ten pravý

Ve velmi otevřeném rozhovoru herečka tvrdí, že bezpečně pozná toho pravého muže, až se objeví. Bude mu totiž prý natolik důvěřovat, že se od něho nechá třeba i spoutat. "Nikdy jsem ještě nebyla spoutaná a mám pocit, že ten, kdo mi to udělá, bude tím pravým. Velmi by se mi to asi líbilo."

Jinak se Jolieová prý soustřeďuje na výchovu svého tříletého adoptovaného syna. Nechce však, "aby říkal někomu tati, pokud to nebude osoba, která zůstane natrvalo".

Angelina si prý nedávno na tajném výletu do Moskvy vybrala v jednom z tamních sirotčinců další dítě, které chce adoptovat. Je to chlapeček, blonďáček s modrýma očima, jak si přála, je mu sedm měsíců a jmenuje se Gleb. - Více zde

Ještě letos se Jolieová objeví v kinech v novém historickém filmu režiséra Olivera Stonea Alexander, kde hraje matku Alexandra Velikého.