Angelina Jolieová opustila manžela

Potvrdila pouze, že skutečně nyní bydlí v hotelu. Maddoxe ukázala novinářům se slovy: "To je můj syn. Je s ním hodně starostí, ale je to můj nejlepší přítel".

Od doby, kdy se v hvězdné rodině objevil devítiměsíční kambodžský sirotek, Bob Thornton ztratil klid a dobré spaní. Nejen proto, že Maddoxe kvůli administrativním problémům nechtěli vpustit do USA. Když totiž papírová válka skončila, bylo jasné, že Angelina věnuje děcku skutečně hodně času.



"Ano, zcela se do Maddoxe zbláznila. Bob byl zvyklý, že se Angelina stará především o něj. On je velmi rád středem pozornosti. A najednou dítě. Angelina ho sebou všude vláčí. Spí v její posteli a to je Bobovi proti mysli," dali se slyšet jejich společní známí.



Angelina odmítá komentovat svůj odchod od manžela. Podle slov přátel si myslí, že se vše urovná a čeká, že Bob udělá první krok. Ten ovšem, zdá se, nespěchá. Nedávno byl viděn ve společnosti polonahých krasavic a tak si podle všeho nežije špatně.



Přátelé manželů se netají tím, že Bobovi by se stěží podařilo najít si tak oddanou a milující ženu, jakou je Angelina. Přestože je nyní velmi zaneprázdněna svou funkcí velvyslankyně dobré vůle, do níž ji loni v srpnu jmenoval Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, na manžela nezapomíná. Věří, že se Bob nad sebou zamyslí a požádá o odpuštění svého egoistického chování.



Při své květnové návštěvě uprchlického tábora mezi Barmou a Thajskem Angelina Jolieová uvedla, že by chtěla adoptovat ještě jednoho sirotka. To ovšem bylo mezi manželi ještě vše v pořádku.