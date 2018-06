Angelina Jolie žaluje bulvár

The Sun minulý týden vydal exkluzivní rozhovor s Mentewab Dawitovou, která má být údajnou matkou Zahary.

Ta měla dát dítě k adopci kvůli tomu, že by v opačném případě zemřelo na podvýživu. Mentewab přitom v rozhovoru také poděkovala herečce, že zachránila její dceři život. „Jsem té ženě tak vděčná za to, že dopřeje mé dceři lepší život,“ citoval The Sun domnělou matku Zahary.

Jenže pětatřicetiletá hvězda filmu Mr. & Mrs. Smith, která již dříve adoptovala syna Maddoxe, považuje celý rozhovor za smyšlený a tvrdí, že je matka Zahary mrtvá. „Již jsem se radila s právníkem. Učiníme kroky, které zabrání šíření podobných lživých zpráv,“ uvedla Jolie, která žalobu svěřila do péče londýnské advokátní kanceláře Schillings.

„Prozatím nemohu říct, jaké přesné kroky hodlá herečka podniknout. Je to pouze na ní. Již jsme domluveni na žalobě. Jaké bude požadovat odškodnění je prozatím v jednání,“ uvedl zástupce advokátního domu Schillings.