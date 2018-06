Syrští uprchlíci, Paříž s dětmi i jednání NATO. Jolie je v jednom kole

Herečka a režisérka Angelina Jolie (42) před dvěma lety natáčela film U moře. Jako režisérka do hlavních rolí obsadila...

Jolie svěřila produkci synům a naznačila, že s Pittem postrádala lásku

Herečka a režisérka Angelina Jolie (42) v těchto dnech představuje svůj nový film First They Killed My Father. Na...