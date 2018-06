Angelina Jolie: svůdné fotografie po porodu

Jolie se stala tváří značky v září 2005. Firma se rozhodla změnit image svých výrobků, a proto oslovila právě slavnou herečku, zřejmě aby díky její slávě zviditelnila své produkty. Cena však byla vysoká. Star podepsala s firmou kontrakt na 12 milionů dolarů.



Angelina Jolie nafotila kampaň pro St. John

Ve své kampani se módní značka zaměřila na mladé lidi, kteří mají trochu konzervativní pohled na svět, ale přesto se snaží jít v módě s dobou.

Nyní, po tříleté spolupráci, Angelina St. John opouští. Herečka se chce více věnovat své rozrůstající se rodině, která čítá už šest dětí.



Poslední snímky pro značku jsou opravdu svůdné

Je navíc stále zavalena prací. Do kin se nyní dostává film Changeling, v němž hraje matku, které se vrací syn, ale ona zjišťuje, že zřejmě došlo k záměně. Na rok 2009 jsou pak naplánovány hned dva další snímky, v nichž si zahraje - Atlas Shrugged a The Mercenary: Love and Honor.

A jak si Angelina udržuje svou sexy postavu? Zapomeňte na diety a náročné cvičební plány. Jolie si raději dopřála pohodlnou liposukci břicha, stehen a zadku a je s ní nadmíru spokojená.

"Angelina o své liposukci jen velmi nerada mluví, protože jí to přijde jako malý podvod. Svým přátelům však přiznala, že podstoupila odsátí tuku, aby byla co nejrychleji opět ve formě a mohla začít pracovat," uvedl zdroj z její blízkého okolí.