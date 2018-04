Miluji stárnutí, protože to znamená, že žiji, tvrdí Angelina Jolie

„Kouknu na sebe do zrcadla a vidím, že vypadám jako moje matka a to mě hřeje u srdce. Vidím také, jak stárnu, a miluji to‚ protože to znamená, že jsem naživu. Žiji a stárnu,“ řekla Jolie pro magazín InStyle.

„Samozřejmě nejsem ráda, že mi třeba po těhotenství zůstaly po těle různé skvrny. Vidím na sobě chyby. Ale celkově se mi to, co vidím, líbí. Je to hodně o tom, že ve svém vzhledu vidím celou svou rodinu. A vidím svůj věk,“ dodala.

Herečka rovněž přiznala, že když byla mladá, používala občas k obarvení vlasů i fixy. Byla prý trochu divoška a punkerka. Nikdy však neexperimentovala s líčením. Teď si to užívá u své adoptované dcery Zahary (13) a jejích kamarádek.

„Kupuji hodně líčidel, obzvlášť pro Zaharu. Je teď v období zkoušení různých věcí. Vzpomínám si, že u nás jednou spala její kamarádka a začaly blbnout s oblékáním. Pak se mě zeptaly, jestli jim půjčím nějaké šminky,“ řekla Jolie.

„Tak jsem jim dala svůj make-up. Ale mám jen jednu barvu rtěnky, černé oční linky a řasenku, tedy tu nejnudnější make-up výbavu, jakou si umíte představit. Jsme s dcerou různé barevné typy, a tak jí můj make-up neseděl. Takže teď už mám pomocný kufřík s další výbavou, kdyby si zas někdo chtěl hrát,“ vysvětluje.

Nebezpečí sociálních sítí

Šestinásobná matka promluvila i o fenoménu sociálních médií a jejich tlaku hlavně na mladé lidi. Doufá, že se její děti naučí být sami sebou místo toho, aby jen následovaly to, co se líbí a nelíbí někomu na internetu.

„Moje děti na sociálních sítích netráví moc času. Doufám, že budou mít prostor, aby zjistily, co se jim líbí ještě předtím, než jim to řekne nějaká skupina lidí. Když jsem já byla malá, máma říkala: ‚Nech mě vidět tvou duši‘. Říkala mi to, kdykoli jsem byla třeba rozrušená, vykolejená. A znamenalo to, že chce vidět moje nitro, moje skutečné pocity. Nikdy jsem o tom nemluvila, ale myslím, že i já takhle vychovávám svoje děti. Říkám jim: ‚Ukažte, co ve vás je a zjistěte, kdo jste‘,“ přiblížila svou výchovu dětí.

Angelina Jolie navštívila uprchlíky ze Sýrie v Jordánsku (únor 2018)