Angelina Jolie si ze strachu z rakoviny nechala odebrat i vaječníky

7:55 , aktualizováno 7:55

Herečka Angelina Jolie si z obavy před rakovinou nechala preventivně odoperovat i vaječníky. Matka šesti dětí to oznámila v deníku New York Times. Před dvěma lety si již nechala odstranit prsa. Rozhodla se poté, co lékaři zjistili, že má vysoké riziko onemocnění rakoviny prsů a vaječníků. Její matka podlehla rakovině prsu v 56 letech.